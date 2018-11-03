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В Індії застрелили тигрицю, яка вбила 13 людей

В Індії застрелили тигрицю, яка вбила 13 людей

Київ • УНН

 • 13747 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Індії застрелили тигрицю, за якою полювали протягом двох років. Вона, як вважається, вбила щонайменше 13 людей, передає УНН з посиланням на BBC Україна.

Шестирічна тигриця на ім'я T-1 протягом двох років тікала від працівників лісової служби Індії. Вона ховалася у джунглях в штаті Махараштра.

Захисники тварин влаштували кампанію на її захист, проте Верховний суд заявив, що не заважатиме представникам лісової служби, якщо вони змушені будуть застрелити тигрицю.

У п'ятницю влада отримала повідомлення від жителів селища Бораті, які помітили T-1 неподалік від населеного пункту.

Патрульна команда прибула на місце, де тигрицю бачили востаннє. Коли тварина з'явилася в полі зору, у неї вистрелили спершу транквілізатором. У відповідь вона кинулася до машини, і патрульні змушені були вистрілити в неї з вогнепальної зброї, коли та була всього в 8-10 метрах від автомобіля.

Як зазначається, у серпні тигриця разом зі своїми 9-місячними дитинчатами вбила трьох людей неподалік від міста Пандхаркавада. Інцидент посіяв паніку серед місцевих жителів. Влада порадила їм повертатися додому до темноти і пересуватися групами.

Вважається, що протягом останніх 20 місяців T-1 вбила 13 людей. Кілька знайдених тіл були обезголовлені.

Нагадаємо, у Німеччині шестеро хижаків втекли із зоопарку. Згодом двох левів, двох тигрів та ягуара упіймали, а ведмедя - застрелили.

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