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В Индии в результате протестов погибли 11 человек

В Индии в результате протестов погибли 11 человек

Киев  •  УНН

 • 15332 просмотра

КИИВ.21 декабря. УНН. В Индии за последние два дня во время протестов за нового закона о гражданстве, по данным полиции, погибли 6 человек. По данным больниц - погибли 11 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of India.

"Больницы насчитывают 11 погибших во время акций протеста, а полицейские - 6. Полиция сообщила, что они не сделали ни одного выстрела", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что полицейские также получили огнестрельные ранения.

"Одиннадцать человек погибли, а десятки других пострадали, когда митинги против нового закона о гражданстве продолжались два дня подряд в Уттар-Прадеш. Погибших фиксировали в штате в течение 48 часов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в других районах тоже усилились протесты, но они были в основном мирными. Власти многих городов ввели комендантский час и ограничительные меры.

Ранее сообщалось о еще шестерых погибших из-за протестов в Индии.

Также напомним, протесты возникли из-за принятия нового законодательства, позволяющего предоставлять гражданство миллионам нелегальных мигрантов, которые въехали в Индию из соседних Афганистана, Пакистана и Бангладеш до 2015 года. Речь идет лишь о немусульманах. Правительство премьер-министра Нарендры Моди считает, что таким образом сможет защитить религиозные меньшинства от преследований в соседних странах.

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