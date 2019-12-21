В Индии в результате протестов погибли 11 человек
Киев • УНН
КИИВ.21 декабря. УНН. В Индии за последние два дня во время протестов за нового закона о гражданстве, по данным полиции, погибли 6 человек. По данным больниц - погибли 11 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of India.
"Больницы насчитывают 11 погибших во время акций протеста, а полицейские - 6. Полиция сообщила, что они не сделали ни одного выстрела", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что полицейские также получили огнестрельные ранения.
"Одиннадцать человек погибли, а десятки других пострадали, когда митинги против нового закона о гражданстве продолжались два дня подряд в Уттар-Прадеш. Погибших фиксировали в штате в течение 48 часов", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в других районах тоже усилились протесты, но они были в основном мирными. Власти многих городов ввели комендантский час и ограничительные меры.
Ранее сообщалось о еще шестерых погибших из-за протестов в Индии.
Также напомним, протесты возникли из-за принятия нового законодательства, позволяющего предоставлять гражданство миллионам нелегальных мигрантов, которые въехали в Индию из соседних Афганистана, Пакистана и Бангладеш до 2015 года. Речь идет лишь о немусульманах. Правительство премьер-министра Нарендры Моди считает, что таким образом сможет защитить религиозные меньшинства от преследований в соседних странах.