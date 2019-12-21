В Індії внаслідок протестів загинули 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ.21 грудня. УНН. В Індії за останні два дні під час протестів через новий закон про громадянство, за даними поліції, загинули 6 осіб. За даними лікарень – загинули 11 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Times of India.
"Лікарні нараховують 11 загиблих під час акцій протесту, а поліцейські – 6. Поліція повідомила, що вони не зробили жодного пострілу", - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що поліцейські також отримали вогнепальні поранення.
"Одинадцять людей загинули, а десятки інших постраждали, коли мітинги проти нового закону про громадянство продовжувались два дні поспіль в Уттар-Прадеш. Загиблих фіксували у штаті впродовж 48 годин", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що в інших районах теж посилились протести, але вони були в основному мирними. Влада багатьох міст запровадила комендантську годину і обмежувальні заходи.
Раніше повідомлялось про ще шістьох загиблих через протести в Індії.
Також нагадаємо, протести виникли через ухвалення нового законодавства, що дозволяє надавати громадянство мільйонам нелегальних мігрантів, які в’їхали в Індію з сусідніх Афганістану, Пакистану та Бангладеш до 2015 року. Йдеться лише про немусульман. Уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді вважає, що таким чином зможе захистити релігійні меншини від переслідувань у сусідніх країнах.