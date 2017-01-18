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В Индии в самолетах появились места только для женщин

В Индии в самолетах появились места только для женщин

Киев • УНН

 • 7339 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Индийская авиакомпания Air India ввела специальные места для женщин, чтобы защитить их от сексуальных домогательств и насилия. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

На некоторых внутренних рейсах шесть передних мест будут сначала зарезервированы для женщин.

Этому решению предшествовали несколько случаев приставания к пассажиркам и членам экипажа. Авиакомпания таким образом хочет защитить пассажиров, путешествующих в одиночку. Женщина, что путешествует сама, сможет попросить это место на стойке регистрации без дополнительной оплаты.

Отмечается, что в декабре на рейсе Air India случился скандал: человек пересел с бизнес-класса в эконом-класс к одинокой женщине и начал ее трогать, когда она спала. Женщина проснулась и пожаловалась экипажу, в результате мужчину задержала полиция.
В январе был арестован еще один пассажир, на которого пожаловалась стюардесса.

Так, в Индии для женщин уже есть отдельные вагоны поездов и автобусы, а в некоторых городах ездят даже розовые моторикши, которые перевозят только женщин.

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