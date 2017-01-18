В Індії у літаках з'явились місця лише для жінок

На деяких внутрішніх рейсах шість передніх місць будуть спочатку зарезервовані для жінок.

Цьому рішенню передували кілька випадків докучання пасажиркам і членам екіпажу. Авіакомпанія таким чином хоче захистити пасажирів, які подорожують наодинці. Жінка, що подорожує сама, зможе попросити це місце на стійці реєстрації без додаткової оплати.

Зазначається, що у грудні на рейсі Air India трапився скандал: чоловік пересів з бізнес-класу в економ-клас до самотньої жінки і почав її чіпати, коли вона спала. Жінка прокинулася і поскаржилася екіпажу, в результаті чоловіка затримала поліція.

У січні був заарештований ще один пасажир, на якого поскаржилася стюардеса.

Так, в Індії для жінок вже є окремі вагони поїздів і автобуси, а в деяких містах їздять навіть рожеві моторикши, які перевозять лише жінок.