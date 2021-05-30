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В Индии скончался мужчина, у которого впервые был обнаружен "желтый грибок"

Киев • УНН

 • 22780 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Пациент, заразившийся коронавирусом, у которого кроме того, были обнаружены три грибковых заболевания - "черный грибок", "белый грибок" и, впервые, "желтый грибок" - скончался в больнице города Газиабад, пригород Нью-Дели. Об этом сообщает информационное агентство PTI со ссылкой на медиков, в этой больнице уже зафиксирован и второй случай заболевания "желтым грибком", информирует УНН.

В Индии скончался мужчина, у которого впервые был обнаружен "желтый грибок"

Детали

59-летний Кунвар Сингх проходил лечение от коронавирусной инфекции, во время которого у него обнаружили и три грибковых заболевания. Ранее, по данным врачей, "желтый грибок" фиксировали только у пресмыкающихся.

"Кунвар Сингх проходил лечение, но умер из-за токсемии..."Желтый грибок", кроме "белого" и "черного", был обнаружен у него при эндоскопии 24 мая", - приводит агентство слова отоларинголога из больницы Harsh Hospital доктора Тияго.

Медик добавил, что в его больнице проходит лечение еще один пациент с "желтым грибком", это 59-летний мужчина из города Мураднагара.

"Этот грибок в Раджеша Кумара, жителя Мураднагара, был обнаружен у мозга. Половина его челюсти удалена", - сказал Тияго.

Он отметил, что уровень заражения грибковой инфекцией у этого пациента ниже, чем был у Кумара Сингха. В настоящее время Кумар принимает противогрибковые препараты.

Контекст

По данным медиков, на сегодняшний день в Газиабаде уже выявлено 65 случаев заболевания "цветными" грибковыми инфекциями у пациентов с коронавирусом, в основном "черным грибком". Из них 31 человек выздоровел, 33 проходят лечение в различных больницах, один умер.

Министерство химической промышленности и производства удобрений Индии сообщило, что индийские врачи зафиксировали в стране 11 717 случаев заболевания мукормикозом ("черного грибка").

Кроме того, в стране также отмечены случаи заболевания "белым грибком" и "желтым грибком", но случаев инфицирования этими грибковыми инфекциями гораздо меньше.

Как отмечают специалисты, заболевания мукормикозом, как и другие виды грибковых инфекций, диагностируют у тех пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также встречается у диабетиков, которые получают большие дозы стероидов в течение длительного времени.

Дополнение

Индия в воскресенье сообщила о самом низком ежедневном приросте новых заболеваний коронавирусом за 46 дней - 165 553 случая за предыдущих 24 часа, тогда как количество смертей возросло на 3 460.

Данные министерства здравоохранения страны свидетельствуют, что сейчас количество зараженных составляет 27,9 миллиона, а количество погибших достигло 325 972 человек.

В Индии продолжили до 7 июня режим жесткого карантина, который был введен из-за вспышки коронавируса. При этом с 31 мая разрешено работать предприятиям в промышленных зонах и строительным компаниям.

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