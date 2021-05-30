В Індії помер чоловік, у якого вперше було виявлено "жовтий грибок"

Деталі

59-річний Кунвар Сінгх проходив лікування від коронавірусної інфекції, під час якого у нього виявили і три грибкові захворювання. Раніше, за даними лікарів, "жовтий грибок" фіксували тільки у плазунів.

"Кунвар Сінгх проходив лікування, але помер через токсемію... "Жовтий грибок", окрім "білого" і "чорного", був виявлений у нього під час ендоскопії 24 травня", - наводить агентство слова отоларинголога з лікарні Harsh Hospital доктора Тіяго.

Медик додав, що в його лікарні проходить лікування ще один пацієнт з "жовтим грибком", це 59-річний чоловік з міста Мураднагара.

"Цей грибок у Раджеша Кумара, жителя Мураднагара, був виявлений біля мозку. Половина його щелепи видалена", - сказав Тіяго.

Він зазначив, що рівень зараження грибковою інфекцією у цього пацієнта нижче, ніж був у Кунвара Сінгха. В даний час Кумар приймає протигрибкові препарати.

Контекст

За даними медиків, на сьогоднішній день в Газіабаді вже виявлено 65 випадків захворювання "кольоровими" грибковими інфекціями у пацієнтів з коронавірусом, в основному "чорним грибком". З них 31 особа одужала, 33 проходять лікування в різних лікарнях, один помер.

Міністерства хімічної промисловості і виробництва добрив Індії повідомило, що індійські лікарі зафіксували у країні 11 717 випадків захворювання мукормікозу ( "чорного грибка").

Крім того, в країні також відзначені випадки захворювання "білим грибком" і "жовтим грибком", але випадків інфікування цими грибковими інфекціями набагато менше.

Як зазначають фахівці, захворювання мукормікозу, як і інші види грибкових інфекцій, діагностують у тих пацієнтів з коронавірусом, які перебували у відділенні інтенсивної терапії та протягом довгого часу отримували стероїди або кисневу підтримку. Захворювання також зустрічається у діабетиків, які отримують великі дози стероїдів протягом тривалого часу.

Доповнення

Індія в неділю повідомила про найнижчий щоденний приріст нових захворювань на коронавірус за 46 днів - 165 553 випадки за попередні 24 години, тоді як кількість смертей зросла на 3 460.

Дані міністерства охорони здоров'я країни свідчать, що зараз кількість заражених становить 27,9 мільйона, а кількість загиблих сягнула 325 972 осіб.

В Індії продовжили до 7 червня режим жорсткого карантину, введений через спалах коронавірусу. При цьому з 31 травня дозволено працювати підприємствам в промислових зонах і будівельним компаніям.