В Індії помер чоловік, у якого вперше було виявлено "жовтий грибок"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 31319 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 111186 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 153032 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 136838 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 143257 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 99885 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 84052 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 189007 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88767 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 282944 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 70826 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 12682 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 25673 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 34462 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 51014 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 155133 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 189008 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 282946 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 449929 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 435724 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 8128 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 33948 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 39366 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 39773 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 40688 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

В Індії помер чоловік, у якого вперше було виявлено "жовтий грибок"

Київ • УНН

 • 22780 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Пацієнт, що заразився коронавірусом, у якого окрім того, були виявлені три грибкові захворювання - "чорний грибок", "білий грибок" і, вперше, "жовтий грибок" - помер в лікарні міста Газіабад, передмістя Нью-Делі. Про це повідомляє інформаційне агентство PTI з посиланням на медиків, в цій лікарні вже зафіксовано і другий випадок захворювання "жовтим грибком", інформує УНН.

В Індії помер чоловік, у якого вперше було виявлено "жовтий грибок"

Деталі

59-річний Кунвар Сінгх проходив лікування від коронавірусної інфекції, під час якого у нього виявили і три грибкові захворювання. Раніше, за даними лікарів, "жовтий грибок" фіксували тільки у плазунів.

"Кунвар Сінгх проходив лікування, але помер через токсемію... "Жовтий грибок", окрім "білого" і "чорного", був виявлений у нього під час ендоскопії 24 травня", - наводить агентство слова отоларинголога з лікарні Harsh Hospital доктора Тіяго.

Медик додав, що в його лікарні проходить лікування ще один пацієнт з "жовтим грибком", це 59-річний чоловік з міста Мураднагара.

"Цей грибок у Раджеша Кумара, жителя Мураднагара, був виявлений біля мозку. Половина його щелепи видалена", - сказав Тіяго.

Він зазначив, що рівень зараження грибковою інфекцією у цього пацієнта нижче, ніж був у Кунвара Сінгха. В даний час Кумар приймає протигрибкові препарати.

Контекст

За даними медиків, на сьогоднішній день в Газіабаді вже виявлено 65 випадків захворювання "кольоровими" грибковими інфекціями у пацієнтів з коронавірусом, в основному "чорним грибком". З них 31 особа одужала, 33 проходять лікування в різних лікарнях, один помер.

Міністерства хімічної промисловості і виробництва добрив Індії повідомило, що індійські лікарі зафіксували у країні 11 717 випадків захворювання мукормікозу ( "чорного грибка").

Крім того, в країні також відзначені випадки захворювання "білим грибком" і "жовтим грибком", але випадків інфікування цими грибковими інфекціями набагато менше.

Як зазначають фахівці, захворювання мукормікозу, як і інші види грибкових інфекцій, діагностують у тих пацієнтів з коронавірусом, які перебували у відділенні інтенсивної терапії та протягом довгого часу отримували стероїди або кисневу підтримку. Захворювання також зустрічається у діабетиків, які отримують великі дози стероїдів протягом тривалого часу.

Доповнення

Індія в неділю повідомила про найнижчий щоденний приріст нових захворювань на коронавірус за 46 днів - 165 553 випадки за попередні 24 години, тоді як кількість смертей зросла на 3 460.

Дані міністерства охорони здоров'я країни свідчать, що зараз кількість заражених становить 27,9 мільйона, а кількість загиблих сягнула 325 972 осіб.

В Індії продовжили до 7 червня режим жорсткого карантину, введений через спалах коронавірусу. При цьому з 31 травня дозволено працювати підприємствам в промислових зонах і будівельним компаніям.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45