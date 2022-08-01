В Индии подтверждена первая смерть от обезьяньей оспы

Это четвертая смерть от обезьяньей оспы, зарегистрированная в мире за пределами Африки.

Детали

Человек имел положительный результат теста в ОАЭ около 10 дней назад, но не сообщил об этом врачам, лечившим его в Керале, заявила министр здравоохранения штата.

Министр здравоохранения Кералы заявила, что жертва вернулась из Рас-Аль-Хаймы 21 июля. Он провел тесты на оспу обезьян 19 и 20 июля, и оба результата оказались положительными.

Индия сообщила о пяти случаях обезьяньей оспы, из которых три случая в Керале, один в Дели и один в Гунтуре в Андхра-Прадеше. После этого центральное правительство находится в состоянии повышенной готовности.

Добавим

По данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано более 18 000 случаев заболевания в 78 странах.