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В Индии подтверждена первая смерть от обезьяньей оспы

В Индии подтверждена первая смерть от обезьяньей оспы

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Индия подтвердила первую смерть от обезьяньей оспы в понедельник, что произошла в штате Керала, сообщила журналистам министр правительства штата. Об этом пишет BBC передает УНН.

Это четвертая смерть от обезьяньей оспы, зарегистрированная в мире за пределами Африки.

Детали

Человек имел положительный результат теста в ОАЭ около 10 дней назад, но не сообщил об этом врачам, лечившим его в Керале, заявила министр здравоохранения штата.

Министр здравоохранения Кералы заявила, что жертва вернулась из Рас-Аль-Хаймы 21 июля. Он провел тесты на оспу обезьян 19 и 20 июля, и оба результата оказались положительными.

Индия сообщила о пяти случаях обезьяньей оспы, из которых три случая в Керале, один в Дели и один в Гунтуре в Андхра-Прадеше. После этого центральное правительство находится в состоянии повышенной готовности.

Добавим

По данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано более 18 000 случаев заболевания в 78 странах.

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