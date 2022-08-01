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В Індії підтверджено першу смерть від мавпячої віспи

В Індії підтверджено першу смерть від мавпячої віспи

Київ • УНН

 • 79936 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Індія підтвердила першу смерть від мавпячої віспи у понеділок, що сталася в штаті Керала, повідомила журналістам міністр уряду штату. Про це пише ВВС передає УНН.

Це четверта смерть від мавпячої віспи, зареєстрована у світі за межами Африки.

Деталі

Людина мала позитивний результат тесту в ОАЕ близько 10 днів тому, але не повідомила про це лікарів, які лікували його в Кералі, заявила міністр охорони здоров'я штату.

Міністр охорони здоров'я Керали заявила, що жертва повернувся із Рас-Аль-Хайми 21 липня. Він провів тести на віспу мавп 19 та 20 липня, і обидва результати виявилися позитивними.

Індія повідомила про п'ять випадків мавпячої віспи, з яких три випадки в Кералі, один у Делі та один у Гунтурі в Андхра-Прадеші. Після цього центральний уряд перебуває у стані підвищеної готовності.

Додамо

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зареєстровано понад 18 000 випадків захворювання у 78 країнах.

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