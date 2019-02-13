В Индии обезьяна украла двухлетнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Индии в штате Харьяна обезьяна вытащила двухлетнего мальчика из дома. Очевидцы сняли инцидент на видео и попытались забрать ребенка, но у них это не вышло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
На кадрах видно, как обезьяна сидит напротив маленького ребенка на земле. К мальчику подходит женщина и берет его за руку, но примат отказывается отдавать ребенка.
Обезьяна гладила мальчика по голове и прижимала к себе каждый раз, когда его пытались забрать.
Напомним, в индийском штате Орисса обезьяна украла ребенка и утопила ее в колодце. Мать ребенка видела, как обезьяна схватила малыша, однако не смогла его спасти. Через день один из родственников матери нашел тело ребенка в колодце позади дома.