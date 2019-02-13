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В Индии обезьяна украла двухлетнего ребенка

В Индии обезьяна украла двухлетнего ребенка

Киев  •  УНН

 • 38793 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Индии в штате Харьяна обезьяна вытащила двухлетнего мальчика из дома. Очевидцы сняли инцидент на видео и попытались забрать ребенка, но у них это не вышло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

На кадрах видно, как обезьяна сидит напротив маленького ребенка на земле. К мальчику подходит женщина и берет его за руку, но примат отказывается отдавать ребенка.

Обезьяна гладила мальчика по голове и прижимала к себе каждый раз, когда его пытались забрать.

Напомним, в индийском штате Орисса обезьяна украла ребенка и утопила ее в колодце. Мать ребенка видела, как обезьяна схватила малыша, однако не смогла его спасти. Через день один из родственников матери нашел тело ребенка в колодце позади дома.

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