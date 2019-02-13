В Індії мавпа вкрала дворічну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Індії в штаті Харьяна мавпа витягла дворічного хлопчика з дому. Очевидці зняли інцидент на відео і спробували забрати дитину, але у них це не вийшло. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
На кадрах видно, як мавпа сидить навпроти маленької дитини на землі. До хлопчика підходить жінка і бере його за руку, але примат відмовляється віддавати дитину.
Мавпа гладила хлопчика по голові і притискала до себе кожного разу, коли його намагалися забрати.
Нагадаємо, в індійському штаті Орісса мавпа вкрала дитину і втопила її в колодязі. Мати дитини бачила, як мавпа схопила малюка, проте не змогла його врятувати. Через день один з родичів матері знайшов тіло дитини в колодязі позаду будинку.