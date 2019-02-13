В Індії мавпа вкрала дворічну дитину

КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Індії в штаті Харьяна мавпа витягла дворічного хлопчика з дому. Очевидці зняли інцидент на відео і спробували забрати дитину, але у них це не вийшло. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.