В Индии ввели комендантский час из-за нападения на полицейских возле гробницы

С сегодняшнего дня власти Индии ввели комендантский час в некоторых районах города Нагпур. Причиной стало нападение на полицейских возле гробницы мусульманского правителя XVII века. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Около 15 правоохранителей пострадали во время столкновений, вызванных требованием индуистской группы вынести гробницу правителя Великих Моголов XVII века. Один из них находится в тяжелом состоянии. Также ранения получили несколько гражданских лиц. Из-за беспорядков в городе повреждено много автомобилей.

В заявлении полиции говорится о том, что члены группы Vishva Hindu Parishad (VHP) сожгли чучело императора Аурангзеба и его могилу, скандируя лозунги с требованием убрать его из соседнего города Аурангабад.

Ситуация осложнилась после того, как несколько членов мусульманских групп, в свою очередь, прошли возле полицейского участка и забросали правоохранителей камнями. Нападавшие в масках были вооружены ножами и бутылками.

Однако VHP отрицает обвинения в свой адрес в надругательстве над гробницей. Группа настаивает на том, что лишь хочет заменить гробницу мемориалом для правителей местной общины маратхов.

Главный министр западного штата Махараштра, где расположен город, призвал приложить все усилия для поддержания закона и порядка.

"Я сказал комиссару полиции принять любые суровые меры", - заявил Фаднавис.

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