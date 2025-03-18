В Індії ввели комендантську годину через напад на поліцейських біля гробниці

Від сьогодні влада Індії запровадила комендантську годину у деяких районах міста Нагпур. Причиною став напад на поліцейських біля гробниці мусульманського правителя XVII століття. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Близько 15 правоохоронців постраждали під час зіткнень, викликаних вимогою індуїстської групи винести гробницю правителя Великих Моголів XVII -го століття. Один із них перебуває у важкому стані. Також поранення дістали кілька цивільних осіб. Через заворушення у місті пошкоджено багато автівок.

У заяві поліції йдеться проте, що члени групи Vishva Hindu Parishad (VHP) спалили опудало імператора Аурангзеба та його могилу, скандуючи гасла з вимогою прибрати його з сусіднього міста Аурангабад.

Ситуація ускладнилась після того, як кілька членів мусульманських груп, своєю чергою, пройшли біля поліцейської дільниці та закидали правоохоронців камінням. Нападники у масках були озброєні ножами та пляшками.

Проте VHP заперечує звинувачення на свою адресу у нарузі над гробницею. Група наполягає на тому, що лише хоче замінити гробницю меморіалом для правителів місцевої громади маратхів.

Головний міністр західного штату Махараштра, де розташоване місто, закликав докласти всіх зусиль для підтримки закону та порядку.

"Я сказав комісару поліції вжити будь-яких суворих заходів", - завив Фаднавіс.

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