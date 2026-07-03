В Грузии мужчина в военной форме с ружьем ворвался в банк и открыл стрельбу
Киев • УНН
В отделение "Банка Грузии" в Абаше ворвался мужчина в военной форме с охотничьим ружьем и сделал один выстрел. Полиция задержала его на месте, никто не пострадал.
Грабитель с охотничьим ружьем ворвался в отделение «Банка Грузии» в муниципалитете Абаша и открыл стрельбу. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии, передает УНН.
Детали
По данным следствия, злоумышленник сделал один выстрел — никто не пострадал. Полиция задержала его на месте происшествия.
В ведомстве не уточняют, требовал ли грабитель деньги. Следствие начато по статье 179 УК Грузии — разбой. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Добавим
По информации TV Pirveli, мужчина, устроивший стрельбу в отделении «Банка Грузии» в Абаша, предположительно является военнослужащим.
По словам очевидцев, молодой человек вошел в банк в военной форме с охотничьим ружьем, один раз выстрелил в помещении и попросил людей, находившихся внутри, как можно быстрее вызвать полицию.
"Он ворвался не с целью ограбления. Он требовал позвонить в «112», говорил: «Вызовите полицию, дайте мне отдохнуть». Денег не требовал, говорил, чтобы никто не боялся", — рассказал один из очевидцев.
Собеседники телеканала утверждают, что мужчина служил в воинской части Сенаки. Они объясняют его действия «ментальным моментом», предполагая, что тот переживал семейные проблемы.