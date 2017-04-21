В.Гройсман заявил, что удалось найти решение утилизации львовского мусора
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Сегодня во Львове заключили и подписали специальный двухлетний Меморандум, который позволит решить вопрос утилизации львовского мусора. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Хорошая новость! Наконец удалось решить вопрос утилизации львовского мусора! Сегодня во Львове заключили и подписали специальный двухлетний Меморандум об обращении с твердыми бытовыми отходами", - сообщил В.Гройсман.
Как сообщал УНН, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные Госстатистики 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.