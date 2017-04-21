В.Гройсман заявив, що вдалось знайти рішення проблеми утилізації львівського сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сьогодні у Львові уклали і підписали спеціальний дворічний Меморандум, який дозволить вирішити питання утилізації львівського сміття. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Хороша новина! Нарешті вдалося вирішити питання утилізації львівського сміття! Сьогодні у Львові уклали і підписали спеціальний дворічний Меморандум про поводження з твердими побутовими відходами”, — повідомив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (дані Держстатистики за 2015 рік). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.