В.Гройсман заявив, що вдалось знайти рішення проблеми утилізації львівського сміття

“Хороша новина! Нарешті вдалося вирішити питання утилізації львівського сміття! Сьогодні у Львові уклали і підписали спеціальний дворічний Меморандум про поводження з твердими побутовими відходами”, — повідомив В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (дані Держстатистики за 2015 рік). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.