В.Гройсман заверил, что правительство подготовило ко второму чтению просчитанный проект Госбюджета-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Проект государственного бюджета на 2017 год, подготовленный правительством ко второму чтению в парламенте, является честным и просчитанным. Об этом во время внеочередного заседания правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
Он сообщил, что ключевые статьи - о повышении зарплат учителям и врачам, а также макропоказатели бюджета в части роста экономики на 3% - сохранены.
"Однако люди должны почувствовать этот рост", - отметил глава правительства.
Говоря о повышении минимальной зарплаты с 1 января до 3200 гривен, В.Гройсман отметил, что это общее решение президента правительства и коалиции.