В.Гройсман заверил, что правительство подготовило ко второму чтению просчитанный проект Госбюджета-2017

Он сообщил, что ключевые статьи - о повышении зарплат учителям и врачам, а также макропоказатели бюджета в части роста экономики на 3% - сохранены.

"Однако люди должны почувствовать этот рост", - отметил глава правительства.

Говоря о повышении минимальной зарплаты с 1 января до 3200 гривен, В.Гройсман отметил, что это общее решение президента правительства и коалиции.