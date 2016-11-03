В.Гройсман запевнив, що уряд підготував до другого читання прорахований проект Держбюджету-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Проект державного бюджету на 2017 рік, підготовлений урядом до другого читання в парламенті, є чесним і прорахованим. Про це під час позачергового засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
Він повідомив, що ключові статті — про підвищення зарплат вчителям і лікарям, а також макропоказники бюджету в частині зростання економіки на 3% — збережено.
“Однак люди повинні відчути це зростання”, — зазначив очільник уряду.
Говорячи про підвищення мінімальної зарплати з 1 січня до 3,2 тисяч гривень, В.Гройсман зазначив, що це спільне рішення президента уряду та коаліції.
Нагадамо, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко сказав, що збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3,2 тис. грн є суттєвим кроком до легалізації оплати праці. Також він наголосив, що збільшення мінімальної зарплати удвічі не розбалансує бюджет і не спричинить зростання інфляції у 2017 році.