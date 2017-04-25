В.Гройсман призвал полицию вести отдельную статистику по преступлениям против женщин

"Было бы совершенно целесообразно, если бы мы в нашу аналитическую работу включили такой показатель, как преступление против женщин. И эти преступления, я думаю, что мы будем жестко реагировать и следить по каждому региону. И не дай Бог у вас (обратился к руководителям Нацполиции в областях - ред.) какая-то положительная тенденция, не дай Бог кто-то совершает преступления против женщин, вы сразу должны реагировать абсолютно правильно", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что неприемлема позиция, когда есть насилие над женщинами в семьях. По его словам, есть разные жизненные обстоятельства, но каждый участковый инспектор, работник полиции долен женщину защитить.

Напомним, А.Аваков объявил 2017-й годом противодействия борьбе с торговлей людьми.