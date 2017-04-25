В.Гройсман призвал полицию вести отдельную статистику по преступлениям против женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Национальную полицию ввести отдельную аналитическую работу для изучения преступлений против женщин. Об этом он сказал во время коллегии МВД, передает корреспондент УНН.
"Было бы совершенно целесообразно, если бы мы в нашу аналитическую работу включили такой показатель, как преступление против женщин. И эти преступления, я думаю, что мы будем жестко реагировать и следить по каждому региону. И не дай Бог у вас (обратился к руководителям Нацполиции в областях - ред.) какая-то положительная тенденция, не дай Бог кто-то совершает преступления против женщин, вы сразу должны реагировать абсолютно правильно", - подчеркнул он.
Премьер отметил, что неприемлема позиция, когда есть насилие над женщинами в семьях. По его словам, есть разные жизненные обстоятельства, но каждый участковый инспектор, работник полиции долен женщину защитить.
Напомним, А.Аваков объявил 2017-й годом противодействия борьбе с торговлей людьми.