В.Гройсман закликав поліцію вести окрему статистику щодо злочинів проти жінок

"Було б абсолютно доцільно, коли б ми в нашу аналітичну роботу включили такий показник, як злочин проти жінок. І ці злочини, я думаю, що ми будемо жорстко реагувати і слідкувати по кожному регіону. І не дай Бог у вас (звернувся до керівників Нацполіції в областях - ред.) якась така позитивна тенденція, не дай Бог хтось скоює злочини проти жінок, ви маєте відразу реагувати абсолютно належним чином", - наголосив він.

Прем'єр зазначив, що є неприйнятною позиція, коли є насильство над жінками в родинах. За його словами, що є різні життєві обставини, але кожен дільничний інспектор, працівник поліції має жінку захистити.

Нагадаємо, А.Аваков оголосив 2017-ий роком протидії боротьби з торгівлею людьми.