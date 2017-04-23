В.Гройсман выразил соболезнования семье погибшего и пострадавших наблюдателей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook выразил соболезнования семье погибшего представителя и пострадавших наблюдателей СММ ОБСЕ, передает УНН.
"Искренне сочувствую семье погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и другим пострадавшим в результате сегодняшнего взрыва автомобиля на неподконтрольной территории Луганской области", - написал он.
Он отметил, что постоянные провокации со стороны боевиков против наблюдателей ОБСЕ, к сожалению, не редкость, "сегодня это привело к трагическим последствиям".
"Хочу подчеркнуть, что вместе с международным сообществом мы приложим все усилия для привлечения к ответственности виновных в совершении этого преступления", - подчеркнул Премьер.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел быть в постоянном координации с ОБСЕ.
Как сообщал УНН, на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ, один наблюдатель погиб, двое получили ранения.