В.Гройсман выразил соболезнования семье погибшего и пострадавших наблюдателей

"Искренне сочувствую семье погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и другим пострадавшим в результате сегодняшнего взрыва автомобиля на неподконтрольной территории Луганской области", - написал он.

Он отметил, что постоянные провокации со стороны боевиков против наблюдателей ОБСЕ, к сожалению, не редкость, "сегодня это привело к трагическим последствиям".

"Хочу подчеркнуть, что вместе с международным сообществом мы приложим все усилия для привлечения к ответственности виновных в совершении этого преступления", - подчеркнул Премьер.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел быть в постоянном координации с ОБСЕ.

Как сообщал УНН, на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ, один наблюдатель погиб, двое получили ранения.