В.Гройсман висловив співчуття родині загиблого і постраждалих спостерігачів

"Щиро співчуваю родині загиблого представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та іншим постраждалим внаслідок сьогоднішнього підриву автомобіля на непідконтрольній території Луганської області", - написав він.

Він наголосив, що постійні провокації з боку бойовиків проти спостерігачів ОБСЄ, на жаль, не рідкість, "сьогодні це призвело до трагічних наслідків".

"Хочу наголосити, що разом з міжнародною спільнотою ми докладемо усіх зусиль для притягнення до відповідальності винних у скоєнні цього злочину", - підкреслив Прем'єр.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко доручив міністрові закордонних справ бути в постійній координації з ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, на Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, один спостерігач загинув, двоє отримали поранення.