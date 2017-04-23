В.Гройсман висловив співчуття родині загиблого і постраждалих спостерігачів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook висловив співчуття родині загиблого представника і постраждалих спостерігачів СММ ОБСЄ, передає УНН.
"Щиро співчуваю родині загиблого представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та іншим постраждалим внаслідок сьогоднішнього підриву автомобіля на непідконтрольній території Луганської області", - написав він.
Він наголосив, що постійні провокації з боку бойовиків проти спостерігачів ОБСЄ, на жаль, не рідкість, "сьогодні це призвело до трагічних наслідків".
"Хочу наголосити, що разом з міжнародною спільнотою ми докладемо усіх зусиль для притягнення до відповідальності винних у скоєнні цього злочину", - підкреслив Прем'єр.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко доручив міністрові закордонних справ бути в постійній координації з ОБСЄ.
Як повідомляв УНН, на Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, один спостерігач загинув, двоє отримали поранення.