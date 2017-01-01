В.Гройсман верит, что в этом году удастся сохранить большинство в парламенте
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман верит в то, что в этом году удастся сохранить большинство в Верховной Раде Украины. Об этом он сказал в интервью "Эспрессо", передает УНН.
"Да, верю (что удастся сохранить в 2017 году большинство и эффективную работы ВР - ред.). Я считаю, что это соответствует полному, здравому смыслу абсолютно всех участников политического процесса. Потому что разрушение, как правило, разъединяет людей. А вот создание может их объединять.
По мнению премьера, они будут объединяться вокруг качественной работы и положительных изменений в стране.
Как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что тяжелые времена уже позади и 2017 год станет годом дальнейшего развития .