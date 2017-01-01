В.Гройсман вірить, що в цьому році вдасться зберегти більшість у парламенті
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вірить у те, що в цьому році вдасться зберегти більшість у Верховній Раді України. Про це він сказав в інтерв’ю “Еспресо”, передає УНН.
"Так, вірю (що вдасться зберегти у 2017 році більшість і ефективну роботи ВР — ред.). Я вважаю, що це відповідає повному, здоровому глузду абсолютно всіх учасників політичного процесу. Тому що руйнація, як правило, роз’єднує людей. А от створення може їх об’єднувати.
На думку Прем’єра, вони будуть гуртуватися навколо якісної роботи і позитивних змін у країні.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що найважчі часи вже позаду і 2017 рік стане роком подальшого розвитку.