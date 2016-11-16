В.Гройсман: правительство будет жестко наказывать за завышенные счета в платежках за ЖКУ

"Я бы просил, чтобы таких ошибок со стороны предоставителей услуг облэнерго, теплоэнерго, волоканалов по отношению к украинских граждан не было. Я считаю, что с одной стороны надо принести извинения, а с другой стороны я предупреждаю, что если мы будем видеть, что где-то в регионах такие вещи происходят, будем очень жестко наказывать штрафными санкциями", - сказал он.

Премьер также отметил, что также может быть и вопрос уголовной ответственности за выставление счетов за ЖКУ "по неадекватным ценам".