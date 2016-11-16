В.Гройсман: уряд буде жорстко карати за завищені рахунки у платіжках за ЖКП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд буде жорстко карати за завищені рахунки у платіжках за житлово-комунальні послуги. Про це він сказав під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Я би просив, щоб таких помилок з боку надавачів послуг обленерго, теплоенерго, волоканалів по відношенню до українських громадян не було. Я вважаю, що з одного боку треба принести вибачення, а з іншого боку я попереджаю, що якщо ми будемо бачити, що десь в регіонах такі речі відбуваються, будемо дуже жорстко карати штрафними санкціями", - сказав він.
Прем'єр також зазначив, що також може бути й питання кримінальної відповідальності за виставлення рахунків за ЖКП "за неадекватними цінами".