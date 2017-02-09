В.Гройсман сегодня посетит штаб-квартиру НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня осуществит визит в штаб-квартиру НАТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.
"Заместитель Генерального секретаря НАТО госпожа Роуз Геттемюллер проведет встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, в штаб-квартире НАТО в четверг, 9 феврале 2017 г.", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на 14:15 по местному времени запланирован совместный выход к прессе Р.Геттемюллер и В.Гройсмана.
Напомним, во время визита в Брюссель 9-10 февраля В.Гройсман также планирует встретиться с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Также в Брюсселе В.Гройсман примет участие в конференции "Поощрение и направление: перезагрузка украинских реформ", организованной Центром европейских исследований В.Мартенса.