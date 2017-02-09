В.Гройсман сьогодні відвідає штаб-квартиру НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні здійснить візит до штаб-квартири НАТО, передає УНН з посиланням на прес-службу Альянсу.
"Заступник Генерального секретаря НАТО пані Роуз Геттемюллер проведе зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, у штаб-квартирі НАТО в четвер, 9 лютого 2017 року", – йдеться у повідомлені.
Також повідомляється, що на 14:15 за місцевим часом запланований спільний вихід до преси Р.Геттемюллер та В.Гройсмана.
Нагадаємо, під час візиту до Брюсселя 9-10 лютого В.Гройсман також планує зустрітися з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом.
Також у Брюсселі В.Гройсман візьме участь у конференції “Заохочення та скерування: перезавантаження українських реформ”, організовану Центром європейських досліджень В.Мартенса.