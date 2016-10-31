В.Гройсман рассказал, что будет дальше с обнародованными электронными декларациями

"Далее Национальное агентство по предупреждению коррупции должна провести проверки. Это займет определенный период времени, и должен предоставить свои выводы. Кроме того, я думаю, что будут работать антикоррупционные органы по аналитике того, кто сколько задекларировал, как люди жили, которые были приобретения и так далее. Все это будет вверено и дальше если будут нарушения, то там есть уголовная ответственность", - отметил он.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро 31 октября количество ежегодных электронных деклараций чиновников в соответствующем реестре превысила 103 тысяч.