В.Гройсман розповів, що буде далі з оприлюдненими е-деклараціями
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що відтепер оприлюднені декларації будуть перевіряти антикорупційні органи на відповідність вказаного з реальним. Про це він повідомив журналістам, передає кореспондент УНН.
“Далі Національне агентство із запобігання корупції має провести перевірки. Це займе певний період часу, і має надати свої висновки. Крім того, я думаю, що будуть працювати антикорупційні органи щодо аналітики того, хто скільки задекларував, як люди жили, які були придбання і так далі. Все це буде звірено і далі якщо будуть порушення, то там є кримінальна відповідальність”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, станом на ранок 31 жовтня кількість щорічних електронних декларацій посадовців у відповідному реєстрі перевищила 103 тисяч.