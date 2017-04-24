В.Гройсман проехался в харьковском метро
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время рабочего визита в Харьков проехался в харьковском метро. Видео размещено в микроблоге в Twitter В.Гройсман, передает УНН.
"Харьковское метро сегодня - быстро и удобно", - говорится в подписи к видео.
Харьковское метро сегодня - быстро и удобно pic.twitter.com/Pj8HZaltHh- Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 апреля 2017
Так премьер спустился в подземку, пообщался и сфотографировался с харьковчанами, а также проехался в метро несколько станций.
Отметим, что сегодня В.Гройсман находится с рабочим визитом в Харьковской области.
Напомним, 13 апреля Премьер-министр посетил Кропивницкий.