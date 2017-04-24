В.Гройсман проехался в харьковском метро

"Харьковское метро сегодня - быстро и удобно", - говорится в подписи к видео.

Харьковское метро сегодня - быстро и удобно pic.twitter.com/Pj8HZaltHh

Так премьер спустился в подземку, пообщался и сфотографировался с харьковчанами, а также проехался в метро несколько станций.

Отметим, что сегодня В.Гройсман находится с рабочим визитом в Харьковской области.

Напомним, 13 апреля Премьер-министр посетил Кропивницкий.