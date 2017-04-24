В.Гройсман проехался в харьковском метро

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37308 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101356 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154451 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115599 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116031 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112268 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104088 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107011 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103515 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153087 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В.Гройсман проехался в харьковском метро

В.Гройсман проехался в харьковском метро

Киев  •  УНН

 • 9286 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время рабочего визита в Харьков проехался в харьковском метро. Видео размещено в микроблоге в Twitter В.Гройсман, передает УНН.

"Харьковское метро сегодня - быстро и удобно", - говорится в подписи к видео.

Харьковское метро сегодня - быстро и удобно pic.twitter.com/Pj8HZaltHh

- Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 апреля 2017

Так премьер спустился в подземку, пообщался и сфотографировался с харьковчанами, а также проехался в метро несколько станций.

Отметим, что сегодня В.Гройсман находится с рабочим визитом в Харьковской области.

Напомним, 13 апреля Премьер-министр посетил Кропивницкий.

Украинские Национальные Новости

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