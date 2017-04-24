В.Гройсман проїхався у харківському метро

“Харківське метро сьогодні — швидко та зручно”, — йдеться в підписі до відео.

Харківське метро сьогодні — швидко та зручно pic.twitter.com/Pj8HZaltHh

Так прем’єр спустився до підземки, поспілкувався та сфотографувався з харків’янами, а також проїхався в метро кілька станцій.

Зазначимо, що сьогодні В.Гройсман перебуває з робочим візитом на Харківщині.

Нагадаємо, 13 квітня Прем’єр-міністр відвідав Кропивницький.