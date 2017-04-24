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В.Гройсман проїхався у харківському метро

В.Гройсман проїхався у харківському метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час робочого візиту до Харкова проїхався у харківському метро. Відео розміщене у мікроблозі у Twitter В.Гройсмана, передає УНН.

“Харківське метро сьогодні — швидко та зручно”, — йдеться в підписі до відео.

Харківське метро сьогодні — швидко та зручно pic.twitter.com/Pj8HZaltHh

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 квітня 2017 р.

Так прем’єр спустився до підземки, поспілкувався та сфотографувався з харків’янами, а також проїхався в метро кілька станцій.
Зазначимо, що сьогодні В.Гройсман перебуває з робочим візитом на Харківщині.

Нагадаємо, 13 квітня Прем’єр-міністр відвідав Кропивницький.

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