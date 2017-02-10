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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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В.Гройсман прокомментировал ситуацию с экс-главой Одесской таможни

Киев • УНН

 • 13927 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал ситуацию с прежней главой Одесской таможни Юлией Марушевской, которую заподозрили в коррупционных действиях, отметив, что антикоррупционным органам в сегодняшних реалиях есть чем заняться, кроме премии на 8 марта, которую она получила. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

В.Гройсман прокомментировал ситуацию с экс-главой Одесской таможни

"Что касается истории с Юлией Марушевской, которую сейчас активно обсуждают в сетях. Считаю, что антикоррупционным органам в сегодняшних реалиях есть чем заняться, кроме премии 500 грн на 8 марта, которую она получила. Это даже не смешно!", - отметил он.

По мнению В.Гройсмана, дух и буква закона должны соблюдаться, но "надо прежде всего искать не формальные нарушения, а добиваться того, чтобы каждый чиновник делал свое дело действительно профессионально и чтобы закон реально исполнялся всеми, независимо от персоналий".

Напомним, Ю.Марушевскую уволили с должности главы Одесской таможни.

Также напомним, ГФС подозревает Ю.Марушевскую в коррупции.

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