В.Гройсман прокомментировал ситуацию с экс-главой Одесской таможни

"Что касается истории с Юлией Марушевской, которую сейчас активно обсуждают в сетях. Считаю, что антикоррупционным органам в сегодняшних реалиях есть чем заняться, кроме премии 500 грн на 8 марта, которую она получила. Это даже не смешно!", - отметил он.

По мнению В.Гройсмана, дух и буква закона должны соблюдаться, но "надо прежде всего искать не формальные нарушения, а добиваться того, чтобы каждый чиновник делал свое дело действительно профессионально и чтобы закон реально исполнялся всеми, независимо от персоналий".

Напомним, Ю.Марушевскую уволили с должности главы Одесской таможни.

Также напомним, ГФС подозревает Ю.Марушевскую в коррупции.