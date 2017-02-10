В.Гройсман прокоментував ситуацію з екс-головою Одеської митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував ситуацію з колишньою очільницею Одеської митниці Юлією Марушевською, яку запідозрили в корупційних діях, зазначивши, що антикорупційним органам в сьогоднішніх реаліях є чим зайнятись, окрім премії на 8 березня, яку вона отримала. Про це очільник уряду написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Щодо історії з Юлією Марушевською, яку зараз жваво обговорюють в мережах. Вважаю, що антикорупційним органам в сьогоднішніх реаліях є чим зайнятись, окрім премії 500 грн на 8 березня, яку вона отримала. Це навіть не смішно!" - зазначив він.
На думку В.Гройсмана, дух і буква закону мають дотримуватись, але "треба перш за все шукати не формальних порушень, а домагатися того, щоб кожен чиновник робив свою справу справді професійно і щоб закон реально виконувався усіма, незалежно від персоналій".
Нагадаємо, Ю.Марушевську звільнили з посади голови Одеської митниці.
Також нагадаємо, ДФС підозрює Ю.Марушевську в корупції.