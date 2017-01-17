В.Гройсман прокомментировал информацию о требовании МВФ повысить пенсионный возраст
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Международный валютный фонд требует изменения пенсионной системы для уменьшения дефицита пенсионного фонда. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время рабочего визита в Черниговскую область, передает корреспондент УНН.
"Речь идет об изменении пенсионной системы, которая приведет к уменьшению дефицита пенсионного фонда, мы уже такие шаги делаем: детенизация, повышение заработной платы — все это дает нам уменьшать в том числе и дефицит пенсионного фонда. Много других вопросов, которые уже сегодня заключены ", - ответил он на вопрос по поводу повышения пенсионного возраста в меморандуме МВФ.
Премьер-министр заявил, что нужно найти все резервы для того, чтобы наполнять госбюджет и отдавать средства людям, чтобы обеспечить хоть на минимальном уровне нормальный доход для людей.