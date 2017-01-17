В.Гройсман прокоментував інформацію про вимогу МВФ підвищити пенсійний вік

“Мова йде про зміну системи пенсійної, яка призведе до зменшення дефіциту пенсійного фонду, ми вже такі кроки робимо: детінізація, підвищення заробітної плати — це все дає нам зменшувати у тому числі і дефіцит пенсійного фонду. Багато інших питань, які вже сьогодні укладено”, — відповів він на запитання з приводу підвищення пенсійного віку у меморандумі МВФ.

Прем’єр-міністр заявив, що потрібно знайти всі резерви для того, щоб наповнювати держбюджет і віддавати кошти людям, щоб забезпечити хоч на мінімальному рівні нормальний дохід для людей.