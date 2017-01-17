В.Гройсман прокоментував інформацію про вимогу МВФ підвищити пенсійний вік
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міжнародний валютний фонд вимагає зміни пенсійної системи для зменшення дефіциту пенсійного фонду. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час робочого візиту до Чернігівської області, передає кореспондент УНН.
“Мова йде про зміну системи пенсійної, яка призведе до зменшення дефіциту пенсійного фонду, ми вже такі кроки робимо: детінізація, підвищення заробітної плати — це все дає нам зменшувати у тому числі і дефіцит пенсійного фонду. Багато інших питань, які вже сьогодні укладено”, — відповів він на запитання з приводу підвищення пенсійного віку у меморандумі МВФ.
Прем’єр-міністр заявив, що потрібно знайти всі резерви для того, щоб наповнювати держбюджет і віддавати кошти людям, щоб забезпечити хоч на мінімальному рівні нормальний дохід для людей.