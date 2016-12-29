В.Гройсман: образование в Украине должно больше всего привлекать внимание государства
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил важность поддержки образования со стороны государства. Об этом он сообщил на открытии детсада в Киеве, передает УНН.
"Образование должно получить со стороны государства саме высокое внимание и уважение, для того, чтобы наши дети получали качественные знания и были конкурентными", - подчеркнул В.Гройсман.
Напомним, Кабинет министров Украины планирует в 2017 году осуществить техническую модернизацию учебных заведений.