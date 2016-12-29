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12 марта, 19:49 • 107207 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140547 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144753 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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В.Гройсман: образование в Украине должно больше всего привлекать внимание государства

В.Гройсман: образование в Украине должно больше всего привлекать внимание государства

Киев • УНН

 • 8312 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил важность поддержки образования со стороны государства. Об этом он сообщил на открытии детсада в Киеве, передает УНН.

"Образование должно получить со стороны государства саме высокое внимание и уважение, для того, чтобы наши дети получали качественные знания и были конкурентными", - подчеркнул В.Гройсман.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует в 2017 году осуществить техническую модернизацию учебных заведений.

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