В.Гройсман: освіта в Україні має найбільше привертати увагу держави
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив на важливості підтримки освіти з боку держави. Про це він повідомив на відкритті дитсадка в Києві, передає УНН.
“Освіта має отримати з боку держави найвищу увагу і повагу, для того, щоб наші діти отримували якісні знання і були конкурентними”, — наголосив В.Гройсман.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує у 2017 році здійснити технічну модернізацію навчальних закладів.