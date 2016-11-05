В.Гройсман: средств на субсидию хватит

"Пугают, что не хватит средств на субсидию, и все хватит. Сейчас мы должны создать компенсатор для того, чтобы люди нормально прожили эту зиму и для них не было повышения. Хочу вас заверить, что граждане, которые оформили субсидию, вы не будут платить больше, чем в прошлом году ", - отметил В.Гройсман

"Наша задача, по большому счету, сделать монетизацию субсидий. Дайте людям деньги, чтобы люди заплатили сами. Сами потребили - сами заплатили. Это следующий этап ", - добавил премьер.

Напомним, Кабмин одобрил 12-месячную рассрочку на уплату ЖКУ для граждан без субсидий .

Как сообщал УНН, в сентябре почти 26% населения Украины задолжало за жилищно-коммунальные услуги.