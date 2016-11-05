В.Гройсман: средств на субсидию хватит
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что средств для предоставления субсидий населению хватит. Об этом глава правительства сказал в прямом эфире Шустер-LIVE, передает УНН.
"Пугают, что не хватит средств на субсидию, и все хватит. Сейчас мы должны создать компенсатор для того, чтобы люди нормально прожили эту зиму и для них не было повышения. Хочу вас заверить, что граждане, которые оформили субсидию, вы не будут платить больше, чем в прошлом году ", - отметил В.Гройсман
"Наша задача, по большому счету, сделать монетизацию субсидий. Дайте людям деньги, чтобы люди заплатили сами. Сами потребили - сами заплатили. Это следующий этап ", - добавил премьер.
Напомним, Кабмин одобрил 12-месячную рассрочку на уплату ЖКУ для граждан без субсидий .
Как сообщал УНН, в сентябре почти 26% населения Украины задолжало за жилищно-коммунальные услуги.