В.Гройсман: коштів на субсидію вистачить
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що коштів для надання субсидій населенню вистачить. Про це голова уряду сказав у прямому ефірі Шустер-LIVE, передає УНН.
“Лякають, що не вистачить коштів на субсидію, та все вистачить. Зараз ми маємо створити компенсатор для того, щоб люди нормально прожили цю зиму і для них не було підвищення. Хочу вас запевнити, що громадяни, які оформили субсидію, ви не будуть платити більше, ніж в минулому році”, — зазначив В.Гройсман
“Наше завдання, по великому рахунку, зробити монетизацію субсидій. Дайте людям гроші, щоб люди заплатили самі. Самі спожили — самі заплатили. Це наступний етап”, — додав Прем’єр.
Нагадаємо, Кабмін схвалив 12-місячну розстрочку на сплату ЖКП для громадян без субсидій.
Як повідомляв УНН, у вересні майже 26% населення України заборгувало за житлово-комунальні послуги.