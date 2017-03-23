В.Гройсман поручил зарезервировать в гостиницах не менее 3 тыс. мест для людей из Балаклеи

"Сейчас поставил задачу, чтобы не менее трех тысяч (мест - ред.) было зарезервировано в гостиницах и в других местах, где возможно. Мы ожидаем, что ситуация все же будет затихать, это означает, что соответствующие службы будут готовы к оперативному разминированию территории. Но пока еще слишком рано возвращаться, люди должны оставаться за чертой 10 км", - отметил он.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключен от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства. Известно об одной пострадавшей.