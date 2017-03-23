В.Гройсман доручив зарезервувати в готелях не менше 3 тис. місць для людей з Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поставив завдання зарезервувати місця в готелях для людей із 10-км зони біля складів з боєприпасами, які виїдуть звідти. Про це він заявив на брифінгу з Харківської області, передає УНН.
"Зараз поставив завдання, щоб не менше трьох тисяч (місць - ред.) було зарезервовано в готелях та в інших місцях, де можливо. Ми очікуємо що ситуація все ж таки буде затихати, це означатиме, що відповідні служби будуть готові до оперативного розмінування території. Але поки ще дуже рано повертатись, люди мають залишатись поза межею 10 км", - зазначив він.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. осіб.
Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. У прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження. Наразі відомо про одну постраждалу.