В.Грыцак: есть данные о наличии оружия у нардепов на акции по блокаде железной дороги в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Глава Службы безопасности Украины Василий Грыцак заявил, что ему доложили о том, что у народных депутатов, которые принимают участие в блокаде железнодорожного пути в Луганской области, есть оружие. Об этом он сообщил журналистам в четверг, передает корреспондент УНН.
"Не хочу обидеть названных депутатов, но как только едва кто-то начинает забывать их имена, депутаты начинают показывать какую-то активность. Я не знаю, что делать должны депутаты с непонятно какими "стволами", как мне сказали, на спине на линии столкновения", - сказал В.Грыцак.
Он посоветовал парламентариям, которые хотят повоевать, пойти в боевые подразделения и воевать в зоне АТО.
В.Грыцак напомнил, что по факту блокирования транспортных коммуникаций активистами открыто уголовное производство.
Напомним, 26 января активисты продолжили блокировать поезд в Луганской области.
Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области.