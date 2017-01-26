В.Грыцак: есть данные о наличии оружия у нардепов на акции по блокаде железной дороги в Луганской области

"Не хочу обидеть названных депутатов, но как только едва кто-то начинает забывать их имена, депутаты начинают показывать какую-то активность. Я не знаю, что делать должны депутаты с непонятно какими "стволами", как мне сказали, на спине на линии столкновения", - сказал В.Грыцак.

Он посоветовал парламентариям, которые хотят повоевать, пойти в боевые подразделения и воевать в зоне АТО.

В.Грыцак напомнил, что по факту блокирования транспортных коммуникаций активистами открыто уголовное производство.

Напомним, 26 января активисты продолжили блокировать поезд в Луганской области.

Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области.