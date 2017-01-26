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В.Грицак: є дані про наявність зброї у нардепів на акції з блокади залізниці на Луганщині

В.Грицак: є дані про наявність зброї у нардепів на акції з блокади залізниці на Луганщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що йому доповіли про те, що у народних депутатів, які беруть участь у блокаді залізничної колії у Луганській області, є зброя. Про це він повідомив журналістам у четвер, передає кореспондент УНН.

"Не хочу образити названих депутатів, але як тільки трохи хтось починає забувати їх імена, депутати починають показувати якусь активність. Я не знаю, що робити мають депутати з незрозуміло якими "стволами", як мені сказали, на спині на лінії зіткнення", - сказав В.Грицак.

Він порадив парламентарям, які хочуть повоювати, піти у бойові підрозділи і воювати в зоні АТО.

В.Грицак нагадав, що за фактом блокування транспортних комунікацій активістами відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 26 січня активісти продовжили блокувати потяг на Луганщині.

Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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