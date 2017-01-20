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В.Грыцак: СБУ делает все для сохранения территориальной целостности Украины

В.Грыцак: СБУ делает все для сохранения территориальной целостности Украины

Киев • УНН

 • 12581 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Глава Службы безопасности Украины Василий Грыцак в своем приветствии ко Дню Соборности подчеркнул, что Служба делает все возможное для того, чтобы сохранить территориальную целостность Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ на странице в Facebook, передает УНН.

"Мы помним уроки истории - украинское войско, СБУ сделает все возможное и невозможное, чтобы сохранить нашу страну", - подчеркнул он.

В.Грыцак напомнил, что почти сто лет назад Украина не смогла сохранить свою независимость.

"Досадно, что сегодня агрессор снова пытается поставить под угрозу суверенитет и территориальную целостность нашего государства, грезит планами уничтожить единство Украины... Духовное единство, национальное сознание, стремление к свободе нашего народа исторически были и являются главными консолидирующими факторами в независимой Украине", - отметил глава СБУ.

Василий Грыцак заверил, что Служба безопасности Украины ежедневно ответственно и профессионально противостоит современным угрозам миру и безопасности для того, чтобы наше государство заняло достойное место в европейской семье, было единым и мощным.

Напомним, глава СБУ Василий Грыцак заявил, что за время своего пребывания в должности он ни разу не общался с руководством российских спецслужб.

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