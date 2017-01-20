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В.Грицак: СБУ робить все для збереження територіальної цілісності України

В.Грицак: СБУ робить все для збереження територіальної цілісності України

Київ • УНН

 • 12581 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицаку своєму вітанні до Дня Соборності наголосив на тому, що Служба робить все можливе для того, щоб зберегти територіальну цілісність України. Про це повідомили у прес-службі СБУ на сторінці у Facebook, передає УНН.

"Ми пам’ятаємо уроки історії ‒ українське військо, СБУ зробить все можливе і неможливе, щоб зберегти нашу країну", ‒ підкреслив він.

В.Грицак нагадав, що майже сто років тому Україна не змогла зберегти свою незалежність.

"Прикро, що сьогодні агресор знову намагається поставити під загрозу суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, марить планами понівечити єдність України…Духовна єдність, національна свідомість, прагнення до свободи нашого народу історично були і є головними консолідуючими чинниками в незалежній Україні", - зазначив голова СБУ.

Василь Грицак запевнив, що Служба безпеки України щодня відповідально й професійно протистоїть сучасним загрозам миру й безпеці задля того, щоб наша держава посіла гідне місце в європейській родині, була єдиною і потужною.

Нагадаємо, Голова СБУ Василь Грицак заявив, що за час свого перебування на посаді він жодного разу не спілкувався з керівництвом російських спецслужб.

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