В.Гонтарева рассказала, что будет делать после отставки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева рассказала, чем будет заниматься после отставки. Об этом на брифинге заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.
"Сейчас мне очень тяжело даже думать о новой работе. Тот негатив, который был по отношению ко мне последние три года это же надо еще как-то пережить. И я хочу также последующие несколько месяцев провести со своей семьей", - сказала В.Гонтарева.
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По ее словам, она решит, что хочет делать после отдыха с семьей.
"С Президентом у нас более трех месяцев идет общение по этому вопросу (отставки - ред.) поэтому я надеюсь. Что он удовлетворит мое заявление об отставке, потому что я уже все сделала и как человек я имею право по собственному желанию уйти из этой должности", - отметила В.Гонтарева.
Она напомнила, что Конституция Украины запрещает использование принудительного труда.