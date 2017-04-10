В.Гонтарева рассказала, что будет делать после отставки

"Сейчас мне очень тяжело даже думать о новой работе. Тот негатив, который был по отношению ко мне последние три года это же надо еще как-то пережить. И я хочу также последующие несколько месяцев провести со своей семьей", - сказала В.Гонтарева.

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По ее словам, она решит, что хочет делать после отдыха с семьей.

"С Президентом у нас более трех месяцев идет общение по этому вопросу (отставки - ред.) поэтому я надеюсь. Что он удовлетворит мое заявление об отставке, потому что я уже все сделала и как человек я имею право по собственному желанию уйти из этой должности", - отметила В.Гонтарева.

Она напомнила, что Конституция Украины запрещает использование принудительного труда.