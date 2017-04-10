В.Гонтарева розповіла, що робитиме після відставки

"Зараз мені дуже важко навіть думати про нову роботу. Той негатив, який був по відношенню до мене останні три роки це ж треба ще якось пережити. І я дуже хочу навіть наступні кілька місяців провести зі своєю родиною", - сказала В.Гонтарева.

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За її словами, вона вирішить, що хоче робити після відпочинку з родиною.

"З Президентом у нас більше ніж три місяці йде спілкування з цього питання (відставки - ред.) тому я сподіваюсь. Що він задовольнить мою заяву про відставку, тому що я вже все зробила і як людина я маю право за власним бажанням піти з цієї посади", - зазначила В.Гонтарева.

Вона нагадала, що Конституція України забороняє використання примусової праці.