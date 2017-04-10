В.Гонтарева розповіла, що робитиме після відставки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Голова Національного банку України Валерія Гонтарева розповіла, чим займатиметься після відставки. Про це на брифінгу заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.
"Зараз мені дуже важко навіть думати про нову роботу. Той негатив, який був по відношенню до мене останні три роки це ж треба ще якось пережити. І я дуже хочу навіть наступні кілька місяців провести зі своєю родиною", - сказала В.Гонтарева.
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За її словами, вона вирішить, що хоче робити після відпочинку з родиною.
"З Президентом у нас більше ніж три місяці йде спілкування з цього питання (відставки - ред.) тому я сподіваюсь. Що він задовольнить мою заяву про відставку, тому що я вже все зробила і як людина я маю право за власним бажанням піти з цієї посади", - зазначила В.Гонтарева.
Вона нагадала, що Конституція України забороняє використання примусової праці.