"В голове есть реальная картина, что может быть наиболее эффективным": Хмара назвал приоритеты

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что одним из главных направлений работы оборонного ведомства под его руководством станет совершенствование логистики и обеспечение военных всем необходимым. Об этом он сказал в интервью американской блогерше Лори Лумер, передает УНН.

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По словам Хмары, многолетний опыт планирования боевых операций позволяет ему хорошо понимать потребности украинских военных.

У меня в голове есть реальная картина того, что используется, что можно применять против врага и что может быть наиболее эффективным в дальнейшем – отметил Хмара.

Среди основных приоритетов работы Министерства обороны Хмара назвал защиту маршрутов снабжения от российских беспилотников, своевременное обеспечение военных необходимыми ресурсами и повышение эффективности логистики.

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