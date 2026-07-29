"В голове есть реальная картина, что может быть наиболее эффективным": Хмара назвал приоритеты
Киев • УНН
Временно исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара заявил о совершенствовании логистики и защите маршрутов снабжения от российских беспилотников. Он подчеркнул своевременное обеспечение военных необходимыми ресурсами.
Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что одним из главных направлений работы оборонного ведомства под его руководством станет совершенствование логистики и обеспечение военных всем необходимым. Об этом он сказал в интервью американской блогерше Лори Лумер, передает УНН.
Детали
По словам Хмары, многолетний опыт планирования боевых операций позволяет ему хорошо понимать потребности украинских военных.
У меня в голове есть реальная картина того, что используется, что можно применять против врага и что может быть наиболее эффективным в дальнейшем
Среди основных приоритетов работы Министерства обороны Хмара назвал защиту маршрутов снабжения от российских беспилотников, своевременное обеспечение военных необходимыми ресурсами и повышение эффективности логистики.
Хмара объяснил, почему Украина должна действовать асимметрично в войне с рф29.07.26, 13:48 • 2450 просмотров