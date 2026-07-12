В Германии ультралевая группировка взяла на себя ответственность за саботаж на железной дороге
Киев • УНН
Ультралевая группировка Kommando Angry Birds взяла ответственность за поджог кабелей возле Леверкузена. Инцидент вызвал серьезные задержки поездов Deutsche Bahn.
Ультралевая группировка заявила о своей причастности к поджогу, который серьезно нарушил движение поездов на одном из ключевых железнодорожных участков вблизи города Леверкузен в Германии. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Пожар на кабелях железнодорожной инфраструктуры обнаружили утром 11 июля. По данным полиции, возгорание произошло в результате умышленного поджога. Из-за инцидента было нарушено движение на одной из самых загруженных железнодорожных линий федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, что привело к значительным задержкам в работе государственного перевозчика Deutsche Bahn.
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Ответственность за саботаж в сети взяла на себя группировка Kommando Angry Birds.
По информации издания, за последние месяцы на немецкой железнодорожной сети произошло несколько случаев саботажа, однако большинство из них до сих пор остаются нераскрытыми.
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